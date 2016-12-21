最美的凝聚 義愛公益席捲聖誕市集中央社 (2016-12-21 17:35)
最美的凝聚 義愛公益席捲聖誕市集
(中央社訊息服務20161221 17:34:26)「盡己之力幫助需要幫助的人，我們深自期許能成為社會穩定的良善力量。」義愛理事長葉信村說。在聖誕佳節前夕，義愛協會特地舉辦凝聚感恩聖誕市集活動，邀請位於台中市共十三個長期扶助的社福團體前來共襄盛舉，現場擺放攤位，均為身心障礙者的手工作品，像是藝術創作油畫、香味芬芳的造型手工皂、風味餅乾、可愛棉製襪、繽紛串珠飾品、掛耳式咖啡禮盒、手工拼布包……等等，現場更有文具黏土DIY及襪子娃娃DIY製作，讓你有吃又有的玩。 活動現場，義愛邀請了惠明盲校的學生們做即興的現場音樂會，這些小天使們，在看不見的世界中，無論是彈奏鋼琴、小提琴、打擊鼓，絲毫不感到怯弱，歌聲裡顯露著勇敢與堅強。
「這些天使們無法選擇身體的樣貌，在學習過程遇到了許多阻力，但他們不願屈服身體的侷限，努力的讓大家看見他們生命熱情。」臺中惠明視障者教養院主任周鳳雪說。
活動只有短暫的兩個小時，但心裡感動滿滿，因為在場每個作品背後都是一段辛苦的生命故事，感恩市集活動也成功讓社福團體販售出近20萬元的佳績，讓這些身心障礙者，不只是得到實質幫助，也獲得自立自強的成就。
訊息來源：社團法人臺中市義愛文化培育協會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206307.aspx
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