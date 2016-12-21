天仁幼稚園訪台東縣府報佳音 縣長夫人回贈糖果紀念品感謝



(中央社訊息服務20161221 17:32:29)台東縣政府大廳今（21）日上午傳來陣陣幼童唱歌的聲音，財團法人天主教會花蓮教區附設台東縣私立天仁幼稚園的小朋友，到縣府報佳音，縣長夫人陳怜燕代表縣長接見及歡迎活潑可愛的小朋友們，並分送糖果每人一份餐點禮盒，並希望小朋友要聽話認真學習。 「北風吹起、聖誕嫣紅」，一年一度的聖誕節即將到來，天仁幼稚園小朋友今日上午10時由老師、家長及志工帶領，前來縣府報佳音，當隊伍到達縣政府前，縣長夫人陳怜燕(小燕阿姨)及縣府民政處宗教禮俗科長黃淑美等縣府同仁特別在大門口迎接小朋友們的到來！並引導進入縣府中庭。 孩子們就序後唱起了聖歌（平安夜、聖誕老公公等），可愛稚嫩的歌聲也傳滿了整個縣政府辦公廳舍，不少縣府同仁立即放下手上工作，到中庭欣賞及鼓勵孩子們的表演，隨行的爸爸、媽媽及志工們也拿著手機拍個不停，非常的熱鬧。 唱完了聖歌，小朋友們大喊「祝小燕阿姨聖誕節快樂！」，縣長夫人也回應：「小朋友聖誕節快樂！」，互動熱絡，縣長夫人更精心準備糖果給小天使們，並祈禱主耶穌讓小朋友們能夠在臺東這塊「幸福美地」裡快快樂樂地長大。



訊息來源：台東縣政府



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