藝人唐從聖開講 鼓勵龍華學子勇敢追夢 玩轉人生



(中央社訊息服務20161221 17:31:30)為推動青年夢想創世代，打造關鍵競爭力，龍華科技大學與遠見-30雜誌及國泰人壽，共同舉辦2016名人校園講座，提前幫助青年了解自己職涯規劃，並邀請全方位藝人唐從聖（從從)開講，鼓勵龍華學子隨心所想、勇敢追夢，讓夢想與工作一起前進，讓台灣新世代青年可以看見不一樣的可能。 「人生是一張單程票，難得來一趟，不玩太可惜」唐從聖語帶詼諧地說，因為人生何其短，以國人平均壽命80年來分成四階段，第一個20年是「享受」，享受父母的給予、享受友情與情竇初開的滋味，自認為理所當然；20-40階段，則是「野獸」，不論是情獸、勤獸或擒獸，每個人都在努力追求收入增加、社會地位或是愛情，試圖掌控人生；到了40-60階段，則是「承受」，開始承受家庭及社會重責；至於最後的60-80階段，則是「要壽」，追求養生與健康長壽。



唐從聖說，人生看似很長，實則短暫，因此凡事要抱持一顆赤子之心，更要有好奇心，並在工作中尋找並發掘出好玩的樂趣與熱情，自然就能樂在工作，進而追逐夢想。 唐從聖並以自身的星路歷程，向龍華學子分享其成功心法。「我從小就熱愛表演，嚮往演藝界，12歲就說服父親讓我參加童星訓練班，不只繳了昂貴的報名費，還連續六個月隻身一個人假日坐火車到台北來受訓，就是希望一圓演藝的夢」從從笑著說。雖然嚮往的演藝之路在童星結訓後就沒下文了，但是他仍然在國中參加軍樂隊、負責打小鼓，還期盼鄰里間有人往生，因為可以加入葬儀樂隊兼差；直到考取台藝大，學習正規表演課程，充實表演能量，盡一切努力沾上各種演出機會的邊，到最後成為全方面藝人，所憑恃的就只有對表演工作的熱情，以及堅持不懈的精神。 「除了熱情、堅持不懈，還要勇於負責」唐從聖說。勇於負責是成功的第一步，要對自己的人生負責，要對生自己的人負責，還要對自己生的人負責。此外，每個人在工作崗位或是追逐夢想的過程中，難免受到挫折阻撓，「爬不高，就先蹲下吧！因為深蹲是為了更高的彈跳」，在工作態度上，要有悲觀的計畫，但是樂觀執行的精神，更要同中存異，創造自己被利用的價值。 「如果找對舞台，人人都是金城武」唐從聖最後期許現場聆聽的龍華學子，人生可以無限組合，沒有標準答案。在求學期間多元發展，廣結善緣，找到自己有興趣、有熱情的事業，勇敢跨出夢想步伐，堅持不懈，相信最終能夠幸福圓夢，創造自己美好未來。



訊息來源：龍華科技大學



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