冬至─祈福情祭典活動台東香蘭福農宮登場 客委會李主委親臨主祭



(中央社訊息服務20161221 17:30:27)今年7月8日清晨強颱尼伯特於台東縣太麻里鄉舊香蘭村登陸，致客家人群居的夥房多數毀損。幸經公私部門及慈濟基金會合力搶救修復，終於11月初完成房屋修復工程。台東縣府積極規畫『冬至~祈福情』活動，並向客委會爭取補助經費，期以客家傳統祭祀及八音等儀式，為舊香蘭客家鄉親祈福，早日走出風災陰霾，祈願來年風調雨順、家家平安。 祭典活動於今(21)日上午10時，也就在冬至當天於台東縣太麻里鄉香蘭福農宮，由『祈福祭典』揭開活動序幕，客家委員會主委李永得專程到場主祭，包括立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心許傳盛執行長、議員翁麗吟、太麻里鄉長程正俊、鄉民代表雷明聖及縣府民政處長顏志光等陪祭，太麻里鄉當地鄉親380人參與，期透過祭典的舉行，撫慰鄉親受創的心靈，早日走出風災的陰霾，並祈願來年風調雨順、國泰民安，。 另外，香蘭社區媽媽自發性相約於昨(20)日在臺東縣太麻里鄉7鄰舊香蘭77之2號曾金泉家中集合，合力準備冬至祈福當日所需湯圓之前置工作，並於今天清晨搓湯圓。台東縣薪傳師彭歲玲老師亦特別為本活動創作一首客家祈福詩歌，並由香蘭國小4位學童以客語朗誦，並製成明信片分送鄉民。 祭典祈福後，由台東縣內客家社團表演客家樂舞，落實傳承客家文化向下扎根，透過祭典的執行，凝聚客家族群向心力。



訊息來源：台東縣政府



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