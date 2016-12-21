美和科大50週年校慶 護理畢業校友 穿著學生時期實習服裝亮相



(中央社訊息服務20161221 17:25:16)屏東內埔私立美和科技大學12月16日舉行創校滿50週年校慶，今年以「緬懷、傳承」為主題，邀請歷屆校友回母校團聚，校友來自美國及台灣各地，其中還有第一屆校友返校，氣氛溫馨。



護理起家的美和，是南台灣第一所護理專校。校慶當天來自各縣市上百名護理畢業校友返校參加，該校護理系師生特別為已畢業45年的校友們量身訂做學生時期的實習服，送給校友留念，更精心安排第一屆護理科薩琛主任帶領第一屆校友參加開幕典禮，代表學生穿著學生時期實習服裝掌旗進場，讓人彷彿回到護理專校時期那年代的回憶，也讓在場觀禮的年輕一代美和學子，見證校友們再次歡聚的喜悅與感動，共同為50週年校慶留下難忘回憶。



第一屆校友、現任新生醫專校長許秀月說，一進校門，與學弟妹們的相見歡，還有學校準備的橘子及湯圓，讓校友們感受到「回娘家」氣氛。



來自花蓮縣校友、現任該縣衛生局局長林運金，則是帶領花蓮區校友穿著實習服，引導花蓮區在校生進入校慶會場，象徵薪火傳承意義，期望學弟妹學成畢業後返鄉服務、回饋鄉里。



第七屆畢業校友代表說，回想45年前一群懵懂國中畢業生，懷著效法南丁格爾的精神，從台灣各角落來到南部首屈一指的護理學校就讀，五年母校師長的殷殷教誨，畢業後將所學貢獻社會、服務人群，期勉學弟妹能再次擦亮美和護理招牌。



校友服務室主任洪耀釧表示，該校護理畢業校友已有數萬人，遍布海內外各醫療機構。該次校慶以校友身穿實習服及工作服，是為讓校友回顧在母校求學情景，往事歷歷，再回首已50年，更見證學校的成長與茁壯。未來也希望與校友建立良好伙伴關係，互動合作，藉由校友個人在社會上的各項傑出表現及經驗，傳承給在校學弟妹，並藉由薪火相傳的交流互動，強化校友對學校的認同及支持。



訊息來源：美和科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206303.aspx