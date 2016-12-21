5G On The Road 遠傳獨步全台 5G原型機無線技術性能展示



(中央社訊息服務20161221 17:24:10)遠傳與愛立信合作的5G實驗室繼9月展示了全台最快，下載速度達1Gbps的Gigabit LTE 技術後，本月雙方再度合作，引進5G原型機，在向NCC申請在15GHz高頻之短期測試許可下，於板橋遠東通訊園區內進行室內及室外場域測試，這也是在台灣第一次使用5G設備於室內、外進行的測試；今日並邀請國立交通大學林一平教授、國立中山大學林根煌教授、國立東華大學趙涵捷校長、及工研院資通所丁邦安組長、楊東安副組長等學者專家前往實驗室參觀並分享測試結果，同時將針對各方專業交換意見及討論未來5G技術之合作。



在現場展示中，5G原型機的下載速度達到驚人的5 Gbps以上，以此速度下載一部25GB藍光影片，時間只要30幾秒，同樣一部影片，以Gigabit LTE (1Gbps)下載需要3分20秒，如果以目前台灣市面上最快的遠傳4.5G (337Mbps)下載更要10分52秒才能完成。此5G原型機設備為愛立信第一代(5G phase 1 prototype)產品；全新架構的無線接取網路，及全球第一部非商用量產型號之特殊原型終端，該終端整合4x4 MIMO功能天線並具備內載電池與行動能力。此5G原型機在無線接取技術上有兩大特點，其中包括: 一、15GHz 超高頻(SHF)工作頻率，相對目前LTE大多在2.6GHz 以下之特高頻段(UHF)。 二、400MHz的超大頻寬 (Bandwidth)，大頻寬可提供相對高的速度，而LTE每個載波頻寬最大只有20MHz，透過載波聚合方式，增加傳輸速度。



遠傳電信網路技術部執行副總饒仲華表示：「5G和過去2G/3G/4G技術不同處之一，即引進了高頻頻段技術，目前全球討論的高頻頻段包括15GHz、28 GHz、37 GHz、39 GHz及 64~71 GHz等，其中15GHz是被廣為討論的頻段之一，尤其亞太區域對此頻率表示高度興趣。此5G原型機提供15GHz高頻特性研究的絕佳平台，此次測試針對高頻下之覆蓋範圍、移動性能以及峰值輸送量進行評估及驗證，透過與國內產、官、學、研各界的共同參與，相關測試經驗可以提供政府未來發放5G頻譜參考。」



遠傳此次透過5G原型機進行了高頻特性的測試與了解，讓實驗室與5G的範疇更進一步，同時驗證5G時代的進程與世界5G技術接軌，期待新的5G系統問世。



【貼心小叮嚀】以上所述5G及4.5G之傳輸速度與下載影片所需時間係理論值。行動上網速率會隨地形、基地台距離、建物遮蔽、使用人數/終端設備及地點等因素影響。



訊息來源：遠傳電信



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