球后戴資穎返台受熱烈歡迎（3）中央社 (2016-12-21 19:50)
世界羽球球后戴資穎（前右）21日搭機返國，受到英雄式熱烈歡迎，戴爸爸（前左）也來接機，她開心又感動，表示回來先休息，要跟媽媽好好聊一聊，也謝謝大家支持相挺。中央社記者卞金峰桃園機場攝 105年12月21日
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