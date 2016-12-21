世界羽球球后戴資穎（前右）21日搭機返國，受到英雄式熱烈歡迎，戴爸爸（前左）也來接機，她開心又感動，表示回來先休息，要跟媽媽好好聊一聊，也謝謝大家支持相挺。中央社記者卞金峰桃園機場攝 105年12月21日