高雄馬拉松將登場 柯世傑分享攻略中央社 (2016-12-21 19:50)
第8屆高雄MIZUNO國際馬拉松明年2月12日將登場，主辦單位21日邀請「高雄一哥」柯世傑（前左黃衣者）分享攻略，並公布10條人氣練跑路線。（高雄市體育處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月21日
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