台聖斷交 陸：一中是不可越的紅線中央社 (2016-12-21 19:50)
中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）21日表示，只要有國家在「一中」政策問題上發生動搖或有改變，雙方關係一定會受嚴重損害，「這是不可以越的紅線」。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月21日
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