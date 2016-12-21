2017年WTA國際巡迴賽「Taiwan Open 台灣公開賽」21日發布會內賽單打參賽23人名單，地主選手李亞軒（圖）獲頒會內賽單打外卡，她期待和國際頂尖好手對決。中央社記者李宇政攝 105年12月21日