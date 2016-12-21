台灣卡普空喬遷茶會（1）中央社 (2016-12-21 19:50)
中華職棒Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷（後左3）21日率球星王柏融（後右）與王躍霖（後左）在台北出席台灣卡普空喬遷新辦公室茶會，與台灣卡普空社長?原芳信（後右3）合影留念。中央社記者張新偉攝 105年12月21日
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