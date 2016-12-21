桃猿與台灣卡普空新球季將舉辦主題趴中央社 (2016-12-21 19:50)
中華職棒Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷21日率球星王柏融（右）與王躍霖（左）在台北出席台灣卡普空喬遷新辦公室茶會。會中台灣卡普空宣布將於明年與桃猿隊舉辦魔物獵人主題趴活動。中央社記者張新偉攝 105年12月21日
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