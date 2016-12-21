中華職棒Lamigo桃猿隊球星王柏融（圖）21日在台北出席台灣卡普空喬遷新辦公室茶會。會後媒體詢問王柏融新合約相關問題，王柏融表示交給經紀公司去談，詳細內容很快會有結果公布。中央社記者張新偉攝 105年12月21日