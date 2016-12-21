深圳馬拉松女子賽 男性替跑被抓包中央社 (2016-12-21 19:32)
（中央社台北21日電）2016深圳國際馬拉松18日舉行，但在19日公布成績後，有跑者透過照片發現，2名女子組獲獎者竟然都是男性。主辦單位昨晚發表聲明，取消2選手的參賽成績，並報中國田徑協會處罰。
星島日報報導，深圳國際馬拉松比賽後在官方網站公布成績，有跑者查看照片後發現，在深圳市民特別獎女子組前十名選手中，有2位明顯是男性的跑者，穿戴女跑者的號碼布在比賽。
部分網友認為深圳馬拉松管理鬆散，「賽事人員分不出男女，我也是醉了」、「這也太明目張膽了！好歹弄個假髮戴戴呀」。
北京青年報報導，深圳馬拉松組委會20日晚間發表聲明稱，B0575號選手高淑瑋和B0800號選手李敏，確認為男子代替女子參賽替跑。決定取消B0575、B0800選手的參賽成績，並報請中國田徑協會追加處罰。
報導說，就在深馬開跑前一天，中國田協才發布「關於加強馬拉松賽事安全管理工作的通知」，明文禁止替跑現象，稱一經查出，「對違規者終身禁賽，並自負由此引發的相關責任」。1051221
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