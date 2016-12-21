新浪科技訊 12月22日消息，主題為「致敬初心」的新浪科技2016年度科技風雲榜頒獎盛典今日在北京成功舉行。在本次頒獎禮上，新浪科技為多位企業家和創業者，創新產品以及服務頒獎。

對於互聯網與科技行業而言，2016是反思年、也是冷靜年；這一年，創業熱潮的泡沫被不斷刺破，眾多曾處於風口上的創業者開始洗牌，創業企業也由此重新思考商業本質、回歸理性、探討用戶真正需求、探討商業模式與盈利模式。「致敬初心」是創業者們與企業家們共同的年度課題。

新浪科技綜合專家評審、媒體評審及網路票選，從初選企業和項目中，評出最具影響力投資機構、最具潛力創業公司、最佳初創公司等20個獎項。在具體獎項的設置上也與致敬初心主題相契合，設置了「致敬堅守」、「致敬新生」、「致敬陪伴」、「致敬匠心」四大主題。

新浪網副總裁鄧慶旭、工信部信息通信發展司副司長陳家春、行星科學家鄭永春、科幻小說「雨果獎「得主郝景芳、新銳青年古生物學者邢立達等多位政府官員、企業高管、創業明星、投資精英、新酷極客、知名科學家出席了頒獎典禮。

會議期間，跨界嘉賓們從多角度、全方位探討與分享了各自經驗，展現2016年創業環境與科技發展的全貌，回顧過去一年科技行業的大事件與大發展，分析行業中的亂象與亮點，共同探討中國創業模式的新思路，為產業發展凝聚新動力，增添新力量。

致敬堅守：最佳運營商獎項

互聯網激流勇進，既有開拓者也有堅守者，開拓者推陳出新，堅守者則默默站在背後搭建基礎設施、提供底層服務。為讓開拓者有更加堅實的後盾，為讓堅守者獲得更多掌聲，本次新浪科技年度風雲榜以「致敬堅守」為題，頒出了「最佳運營商獎項」。

其中，中國電信榮獲新浪2016年度科技風雲榜——年度最佳光網突破運營商獎。主委會的頒獎詞為：中國進入千兆時代，離不開中國電信的持續推動，他們互通互聯的藍圖，描繪的不只中國的城市，還有廣闊的農村。

中國移動獲得新浪2016年度科技風雲榜——年度最佳物聯網突破運營商獎。主委會的頒獎詞為：從未滿足於4G時代消費終端的領先地位，中國移動2016年繼續發力物聯網，連接數迅速增長，成為物聯網市場份額最高的運營商。

中國聯通獲得新浪2016年度科技風雲榜——年度最佳改革突破運營商獎。主委會的頒獎詞為：從終端眾籌到無限流量，再到取消長途漫遊費，中國聯通在4G時代突飛猛進，始終走在銳意改革的最前列。

阿里雲獲得新浪2016年度科技風雲榜——年度最佳企業雲服務獎。主委會的頒獎詞為：它是阿里巴巴的下一個增長極，在價格戰一騎絕塵之後，阿里雲2016年正加速國際化進程，與亞馬遜等巨頭展開一場硬碰硬的正面戰爭。

網易遊戲獲得新浪2016年度科技風雲榜——年度最佳遊戲品牌獎項。主委會的頒獎詞為：秉承工匠精神，網易在廝殺激烈的遊戲市場中再奪榜首，現象級產品《陰陽師》火熱背後是網易遊戲的不懈堅守和持續創新。

致敬新生：年度創投大獎

堅守者之上，互聯網創業創新大潮繼續風起雲湧，在綜合成績數據、網友投票和評委會嚴格審核后，對年度投資機構、年度優秀初創企業和年度潛力公司以「致敬新生」為名，頒出了年度嘉獎。

其中，創新工場、北極光創投和華創資本榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最具影響力投資機構獎項。

主委會給出的頒獎理由為：創新工場是最富盛名的早期孵化器，最具體系的創業伺服器。創新工場孵化率超過90%，幫助眾多獨角獸從0到1。

北極光創投是創投行業老資格，基金領域老戰將，2016年北極光多面開花，在教育、體育、信貸和基礎設施領域種下金種子，靜待收穫。

華創資本是明星項目的超級捕手，創業新貴的投資金主。2016年，韓寒、玲瓏沙龍，橘子娛樂這些響噹噹的名字背後，是華創資本的慧眼如炬。

此外，愛回收、Rokid和探探科技三家創業公司榮獲最具新浪2016年度科技風雲榜最具潛力創業公司獎。

主委會給出的頒獎理由為：愛回收從電子產品回收再利用出發，讓二手產品循環成為大買賣，其默默打造商業閉環，生生跑出一隻環保獨角獸。

Rokid打造陪伴型家庭智能，塑造消費級AI未來，Rokid正以先行者的身份，跑在了新入局賽道的最前方。

探探科技打造全新社交模式，營造獨特社交體驗，靠夢想家和冒險家精神，探探不僅征服了90后，更讓老資格們眼前一亮。

在創投環節最後，飯爺、小鵬汽車和在行&分答等三家初創公司榮獲新浪2016年度科技風雲榜年度最佳初創公司獎。

主委會給出的頒獎詞為：飯爺創始人林依輪從流行歌手毅然創業、從青年演員投身商海，他從辣椒醬起步，延伸精細化調味品，讓味蕾爆炸的同時，更讓品位生活的宴席多出一道拿手好菜。

小鵬汽車懷揣技術，胸懷夢想，應用新科技、研發新工藝、創造新模式，造年輕人喜愛的汽車，將互聯網思維徹底落到了實處，擲地有聲。

在行&分答創始人姬十三從面傳身教的在行到線上解惑的分答，在一年之內完成了知識分享的「O2O」轉變，也證實了知識本身的商業價值。

致敬陪伴：最佳手機大獎

國產手機以性價比打出市場，又不斷在產品品質的進階上不斷前行，作為科技時代大眾使用率最高的科技產品，手機愈加展現出其在改變大眾生活的影響力。本次新浪科技年度風雲榜以「致敬陪伴」為題，頒出了「最佳產品獎項」。 其中，HUAWEI P9 榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳手機，主委會給出的頒獎詞為：從自主晶元到雙攝拍照，華為P9表現堪稱驚艷，與徠卡跨界合作更增時尚屬性，真正展現國產力量。 榮耀8榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最受青少年歡迎手機，主委會給出的頒獎詞為：雙攝和雙面玻璃的組合在今年早已深入人心，榮耀8緊貼時尚的定位更博得年輕用戶的喜愛。 HUAWEI Mate 9榮獲新浪2016年度科技風雲榜——商務精英選擇手機，主委會給出的頒獎詞為：商務旗艦配合曲面屏幕以及保時捷設計概念，讓Mate 9在旗艦之餘多了一絲藝術氣息和輕奢風範。 vivo X9榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳影像手機，主委會給出的頒獎詞為：雙攝和自拍都是今年手機行業的熱門詞，vivo X9在柔光自拍基礎上融入雙攝，把自拍提升到了藝術範疇。 moto Z play榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳影音娛樂手機，主委會給出的頒獎詞為：雙面玻璃超薄機身、Moto Mods模塊化設計，眾多奇妙想法成就了moto Z Play影音旗艦的地位。 魅族PRO 6榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳設計創意手機，主委會給出的頒獎詞為：全新ID風格的魅族 PRO 6，金屬機身配合大胆且獨特的環形閃光燈，新鮮驚艷中不失傳承，處處透露著魅族對極致藝術的追求。 OPPO R9s榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳技術突破手機，主委會給出的頒獎詞為： OPPO R9s作為時尚纖薄一族，在現有普遍工藝下，率先採用微縫天線等新科技，技術創新實至名歸。

致敬匠心：最佳科技產品

在市場浮躁的時代，一批企業依然堅守產品原則，探討商業本質、追求產品極致，以匠人匠心打造產品最佳體驗。本次新浪科技年度風雲榜以「致敬匠心」為題，頒出了「最佳產品獎項」。 其中，小牛電動N1S榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳智能出行工具，主委會給出的頒獎詞為：突破性的140公里超長續航，創新的環保設計，小牛N1S攻克的不僅是技術的堡壘，更是對出行生活的一種解放。 New Alienware 17榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳遊戲電腦，主委會給出的頒獎詞為：極致遊戲體驗，逼真的視覺效果，全新的觸摸交互操作，New Alienware 17堪稱遊戲玩家心中的圖騰。 微鯨VR一體機榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳VR/AR產品，主委會給出的頒獎詞為：背靠華人文化強大的內容資源，擁有時尚一體造型，3D全景聲，帶來視覺與聽覺一致的沉浸式體驗。 Apple Watch Series 2榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳可穿戴設備，主委會給出的頒獎詞為：內置GPS，50米防水，疾速新雙核處理器，蘋果手錶2代由內而外的變革將繼續引領智能手錶行業的發展。 ThinkPad X1 Carbon 2016榮獲新浪2016年度科技風雲榜—— 最佳生產力工具，主委會給出的頒獎詞為：堅韌品質與強勁性能再次刷新便攜的定義，輕薄機身內是強大的硬體配置，ThinkPad X1 Carbon 2016引領商務辦公新潮流。 廣汽豐田雷凌雙擎榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳新能源汽車，主委會給出的頒獎詞為：創新地採用發動機與電動機組成的混動系統，標配8大主動安全科技，節能的同時還能帶來前所未有的駕駛體驗。 海信激光影院榮獲新浪2016年度科技風雲榜——最佳顯示技術突破獎，主委會給出的頒獎詞為：越過液晶與OLED，海信激光影院開闢了現實技術新方向。超短焦距、艷麗屏幕、更小空間、更低成本，讓下一代現實技術提前進入家庭。

值得一提的是本次頒獎典禮穿插了極具科幻色彩的舞蹈，為本次頒獎盛典增添了未來感。在輕鬆、多元和跨界的元素中，對2016年的科技弄潮兒致以時代的敬意。(姜軼群 李根 譚宵寒)