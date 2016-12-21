待遇太差不幹了！亞馬遜德國員工將罷工至平安夜北京新浪網 (2016-12-21 19:43)
新浪科技訊 日期:12月21日晚間消息，德國電商工會Verdi今日表示，為提高工資待遇，改善工作條件，亞馬遜德國員工將再次罷工。
Verdi在一份聲明中稱，將再組織亞馬遜在德國的三個物流中心加入到罷工行列。在此之前，亞馬遜科布倫茲(Koblenz)物流中心已經從本周一起開始罷工。
亞馬遜在德國有9個物流中心，擁有11000名倉儲員工，另外每個物流中心還擁有數百名季節性臨時員工。因為薪水待遇問題，最近幾年亞馬遜德國員工每年都會在聖誕節前一周舉行罷工。
Verdi今日稱，今年預計每個物流中心將有數百名員工參與罷工，一直持續到12月24日。Verdi工會領袖史蒂芬尼·紐岑伯格(Stefanie Nutzenberger)稱，罷工將導致人心不穩，並給亞馬遜帶來高昂的成本。
亞馬遜發言人對此表示，目前還不清楚將有多少員工參與罷工，但估計數量不會太多。該發言人稱：「這不會影響我們的快遞服務，聖誕禮物還會如期送達。」
早在2013年，Verdi就開始組織亞馬遜德國員工罷工，要求提高員工薪水待遇。後來，Verdi又組織了多次罷工。而亞馬遜則表示，其德國員工的工資水平已接近德國物流行業薪水標準的上限。
當前，德國是亞馬遜的第二大市場，僅位居美國之後。(李明)
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