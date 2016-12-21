由唯晶數位娛樂自行研發，與遊戲業龍頭大廠鈊象電子攜手合作的手機遊戲《三國戰紀OL》，宣布將於今（21）日啟動難度最高的極限挑戰-噩夢副本，全新的噩夢副本關卡難度已經突破極限，每一關的BOSS皆擁有不同的抗性，只單純追求戰力高也不一定能擊敗BOSS，玩家必須充分利用暈眩、沉默等特殊技能，才有機會度過噩夢難關。另外，本次更新也將開放輪迴系統，透過輪迴，玩家可以將角色還原為最初的狀態，並且系統將自動返還先前所有的強化材料，即使重生也不用再次陷入痛苦的材料地獄！

▲極限挑戰的開端-《噩夢副本》全新降臨

玩家夢饜的降臨 噩夢副本恐懼來襲

黑雲密布、烏鴉盤旋，一股混噩之氣籠罩上空，這是極惡之人即將降世的開端。史上最難應付的魔王即將現身於全新開啟的噩夢副本，別以為噩夢副本僅是精英副本的加強版，噩夢中BOSS的防禦與血量絕對是前所未見的程度，研發團隊針對每一位魔王加強了所有素質的抗性，玩家必須不斷嘗試，並且不斷的變換隊伍組合來挑戰，才有機會找到每位魔王那些許的弱點。充分利用每位英雄的暈眩、沉默特殊技能、更要審慎思考每位英雄的屬性與定位，抓緊時機打出關鍵一擊，才有機會通過關卡，當然，成功挑戰了噩夢級的難度，天堂級的獎勵等你來拿！

▲最難纏的魔王都在《噩夢副本》等你挑戰

▲玩家必須不斷嘗試組隊與技能搭配，才有可能獲得勝利

《輪迴》系統不只從零開始 材料完全返還輕鬆培育新武將

玩家經過了每一段時期想必一定有著許多愛將，也培養了許多特殊類型武將。隨著新武將不斷的釋出，要培養一位完整的武將，所需要的材料數量是相當驚人的。研發團隊在本次改版中推出了《輪迴》系統，玩家達到30級即可開啟。《輪迴》系統中包含了品質還原、裝備還原、技能還原和戰魂還原，玩家可自行選擇要還原的類型。透過還原，系統將自動返還獲得該位英雄先前強化過的升級材料，玩家將可以更快速的培養新武將，即便輪迴也是踩在領先的起跑線上！

▲每位武將透過不同類型的還原，可以輕鬆獲得先前的強化材料

為了慶祝改版，官方即將舉辦更多、更好康的系列慶祝活動，還想知道更多嗎？請密切鎖定《三國戰紀OL》官方網站和粉絲團！

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