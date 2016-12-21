《暗闖地城-仲裁英雄》自上市后佳評不斷，為慶祝全球下載達百萬，昱泉國際營運團隊在一年一度的聖誕節推出限定版聖誕關卡，在冰天雪地的《暗闖地城-仲裁英雄》里有可愛的聖誕帽、薑餅人、雪人跟滿滿禮物的聖誕樹，更有聖誕公主超萌克羅莉絲陪你一起歡度耶誕！快進入聖誕活動關卡，一起開啟趴踢模式！

『聖誕公主』聖誕關卡里，釋放華麗技能

地城變裝聖誕趴踢，勇闖關卡獎勵多多

聖誕節到了！從進入遊戲大廳就可感受到，濃濃的冬季氣氛。從12/14開始，遊戲主城場景Xmas變裝，妝點成~滿滿的聖誕慶典氛圍的Lobby，讓玩家能立即感受到叮叮噹濃濃聖誕風。

聖誕關卡開放時間為12/16-12/29，關卡分成4種難度，玩家可依照等級進入適合的等級關卡，每日可闖2次，另外在這裏偷偷透露快速蒐集聖誕道具的秘訣就是每日關卡可重置一次唷！玩家若是想要迅速獲得獎勵，記得每日重置，一起勇闖關卡。

『聖誕公主』克羅莉絲時裝，限量發售

慶祝百萬下載回饋大禮包來囉！

為慶祝達百萬下載，活動期間12/21-12/27營運團隊推出超多超值大禮；萌萌的『聖誕公主』克羅莉絲聖誕時裝，限時特價中；克羅莉絲靈魂石200顆，限時回饋玩家只售9980鑽；更優惠的是100萬枚金幣只售300鑽，每人限購5包。

除了禮包大優惠外，團隊的聖誕大禮還包含，活動期限內進行鑽石召喚必得靈魂石或英雄、黑市海盜內所有獎勵於活動期間皆為各英雄的靈魂石；要升級的玩家，動作要快唷：《暗闖地城-仲裁英雄》就是要給玩家最多的好康，開開心心一起過耶誕。

《暗闖地城-仲裁英雄》像聖誕老公公一樣，給你滿滿的禮物

《暗闖地城-仲裁英雄》近期推出『穩賺不賠』的成長基金系統，購買鑽石后，隨著等級提升玩家可獲得超值的鑽石返利，投資報酬率高達500%以上；營運團隊用心釋出最大利多回饋給玩家最好的遊戲內容。

祝大家聖誕大快樂

最新消息請關注：

《暗闖地城-仲裁英雄》官方網站：https：//www.is520.com/hot-HeroesofDungeon.html？lang=zh