傳奇永恆神秘商人資料詳解，神秘商人在哪出現？神秘商人是《傳奇永恆》的瑪法世界中，一個十分特別的NPC。他不僅會給玩家帶來低於普通商店價格的藥品，有時還會出售一些商店裡不售的珍稀道具。不少玩家對他的行蹤十分關注，此次，就由小編為大家揭開神秘商人的出現之謎。

隱藏福利 價格優惠

神秘商人的遊歷範圍十分之大，沃瑪森林、比奇礦洞、死亡峽谷、祖瑪寺廟，都有可能出現他的身影。每次他的出現，都會給玩家帶來眾多價格極為優惠的物品，如價格比正常商店低得多的藥水、傳送石；幾乎無處購買的祝福油、銘文石、蠶絲等。對於大部分玩家而言，這可算是一項極大的福利。

神出鬼沒 行蹤成謎

但在遊戲裡，神秘商人總是神出鬼沒，行蹤不定的。即便每次他的出現都會有全服通告，但真正能見到他的玩家還是少數，更不要說成功達成買賣的了。有不少人也曾研究總結過他的出現規律，坐標法（總結他的出現地點），時間法（總結他的出現時間），線路法（研究他的出現線路），但卻總是不靈驗的時候居多，究竟神秘商人是如何出現的？

有律可循 掌握鑰匙

據悉，神秘商人出現的機緣十分簡單，只要某個範圍內的殺怪數量達到一定程度，他就會被吸引過來，向有緣之人開放他的商店。至於要殺多少數量的怪？有傳言說要幾千的，也有說只要幾百的，不一而足。也許，可以找上小夥伴到遊戲裡測試一下，畢竟掌握神秘商人的行蹤，可就握住了一大福利的開啟鑰匙啊。