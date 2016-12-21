傳奇永恆靈石獲得方式 靈石怎麼得北京新浪網 (2016-12-21 19:09)
傳奇永恆靈石獲得方式，靈石怎麼得？靈石是《傳奇永恆》瑪法大陸上產出的一種特殊石頭，它擁有紅、黃、綠、藍、紫、彩七種顏色，可以對道術、體力值、暴擊率、防禦、魔法、攻擊等屬性進行不同程度的提升。因此，靈石的獲得途徑，就是一個十分重要的問題。
一、碰運氣式：神秘商人
有一種獲得靈石的方式，就是靠拼運氣。在《傳奇永恆》中，有時候神秘商人會售賣一些靈石，雖然數量有限但價格優惠。若能遇上，可千萬不要錯過，儘管放心大胆的購買靈石吧！但神秘商人向來神龍見首不見尾，大概只有運氣極佳的人才有這個機會了。
二、實力征服：秘洞打怪
當然，在瑪法大陸上，更多的是喜歡靠實力說話的勇士。靈石的兩大集中產出秘洞——蜘蛛長廊和魔蟲窟——是他們經常出沒的場所。但只有打敗最終的BOSS才能真正收穫靈石。且這兩處地方十分危險，為防「出師未捷身先死」，建議多邀請幾位小夥伴再一同前往。
三、最佳性價比：分解礦石
除了以上兩種方式外，分解礦石也是獲得靈石的一種有效途徑。如何分解礦石才能最大限度的獲得靈石，這是一個值得研究的課題。但對於一般的普通玩家，尤其是臉黑的普通玩家來說，也許選擇分解礦石才是他們獲得靈石的正確方式。
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