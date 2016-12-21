新浪科技訊 日期:12月21日晚間消息，國外媒體報導，騰訊已全盤收購泰國門戶網站Sanook.com，後者現已更名為「騰訊(泰國)公司」。

Sanook創建於2000年1月，涉及多類互聯網相關業務，包括門戶網站、網 絡廣告、即時通信、移動增值服務、電子商務、分類廣告和休閒遊戲等。2010年8月，騰訊收購Sanook 49.9%的股份，而如今已是100%控股。

當前，更名后的「騰訊(泰國)公司」主要有兩大旗艦產品，分別為擁有3000萬用戶的Sanook.com和擁有2200萬用戶的泰國最大音樂流媒體平台JOOX。

騰訊(泰國)公司董事經理集提·麥諾里哈古(Krittee Manoleehagul)稱，新公司將專注於三項業務：以Sanook Online和iPick為代表的新聞門戶業務、以JOOX和騰訊遊戲為主的娛樂和多媒體業務，以及以Top Space(廣告機構)為主的服務。

明年，這三大平台將推出新服務，並在多個平台上實現服務協同。麥諾里哈古稱：「公司明年的任務是針對每一位網民的生活方式打造內容和服務。」麥諾里哈古還稱，當前公司的大部分營收來自品牌內容和廣告。JOOX通過付費服務獲取營收，而Top Space和微信將幫助公司各平台實現貨幣化。

麥諾里哈古最後表示：「我們的首要任務是服務泰國消費者，致力於成為滿足所有泰國消費者需求的領先的內容創作商、開發商和提供商。同時，我們也將幫助發展和推廣一些小型企業和初創公司，以便與我們的平台形成互補。」(李明)