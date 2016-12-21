蘇寧雲商：江蘇蘇寧銀行獲證監會批複籌建北京新浪網 (2016-12-21 19:28)
新浪科技訊 12月21日晚間消息，蘇寧雲商(002024.SZ)發佈公告稱，「公司於近日接到江蘇蘇寧銀行籌備組通知，已收到中國銀行業監督管理委員會《中國銀監會關於籌建江蘇蘇寧銀行股份有限公司的批複》，同意在江蘇省南京市籌建江蘇蘇寧銀行，銀行類別為民營銀行。」
公告披露，上述批複的內容還包括，「江蘇蘇寧銀行的主要發起人是蘇寧雲商集團股份有限公司、日出東方太陽能股份有限公司，分別認購該行總股本30%、23.60%股份的發起人資格。」、「籌備工作組應嚴格按照有關法律法規要求辦理籌建事宜，自批複之日起6個月內完成籌建工作」等。
對於本次對外投資參與發起設立江蘇蘇寧銀行的目的，公告稱，「一方面國家鼓勵和引導民間資本進入銀行業，促進民營銀行持續健康發展，為實體經濟特別是中 小微企業、「三農」和社區，以及大眾創業、萬眾創新提供更有針對性、更加便利的金融服務；另一方面，通過發揮公司在客戶資源、多渠道運營經驗、供應鏈資 源、IT技術優勢，以及公司在互聯網金融發展過程中積累的業務、風控、團隊、技術等經驗，推動江蘇蘇寧銀行的快速發展，為蘇寧生態圈用戶、供應商、合作伙 伴、平台商戶等提供普惠金融服務，全面提升公司市場競爭力。」
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