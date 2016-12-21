暗闖地城慶百萬下載 推限定版聖誕關卡中央社 (2016-12-21 19:17)
（中央社記者韓婷婷台北21日電）昱泉國際旗下《暗闖地城-仲裁英雄》自上市後全球下載達百萬，為慶祝全球百萬下載，營運團隊將在一年一度的聖誕節推出限定版聖誕關卡。
在冰天雪地的《暗闖地城-仲裁英雄》裡有可愛的聖誕帽、薑餅人、雪人跟滿滿禮物的聖誕樹，還有聖誕公主克羅莉絲一起歡度耶誕。
聖誕關卡活動即日起至12/29日，關卡分成4種難度，玩家可依照等級進入適合的等級關卡，每日可闖 2次，另外每日關卡可重置一次，快速蒐集聖誕道具。1051221
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