藝能界焦點瞬息萬變，經典偶像養成遊戲《明星志願-星之守護》不負眾望，再次推出全新質感內容！一個愛唱歌的小女孩要在五光十色的演藝圈中打滾，著實有些孤單與辛苦，幸好有來自好萊塢的年輕暖男-里歐加入，用滿滿的愛與勇氣帶你一起成長至LV50，全新周年新劇情正式開播；也同步開放通告和特殊事件，讓才藝表演更進階，提升實力與競爭力。不論你現在是演藝圈活躍的明星還是剛踏入的菜菜練習生，明星養成遊戲《明星志願-星之守護》給你最佳訓練平台、一步步帶你完成明星志願！

吾問無為謂吾問無為謂

《明星志願-星之守護》周年改版，全新劇情開播！

帥氣的男主角『里歐』初登場，擁有高顏值及與生俱來的明星魅力，在好萊塢已是個小有名氣的巨星，年輕有個性、從不掩飾自己的傲慢與鬥志，但也相對的缺乏耐性，因此容易和人起衝突，不過再怎麼霸道、在遇上女主角后全都軟化了…愛的力量，讓兩人決定一起攜手努力。憑著里歐多年累積的表演經驗，加上女主角持續進行的通告練習，一起站上國際舞台的星夢指日可待！《明星志願-星之守護》明星CP的美麗浪漫劇情正式超展開…

《明星志願-星之守護》帥氣的男主角『里歐』初登場

不過演藝圈的競爭是很可怕的，即使你目前還只是小小練習生也不能輕忽，《明星志願-星之守護》推出全新『經紀公司對抗』機制，讓各經紀公司藝人之間透過多樣化的貢獻任務來增加個人競爭力，雖然淘汰弱者乃常態，不過只要你肯努力完成經紀公司的籌募、投資、公司通告…等任務，實力絕對會逐漸累積的；而除了獲得無形的明星經驗外，經紀公司也是會依照貢獻值給予個人獎勵和排行榜獎勵，包括公司內部與各經紀公司間的排名，你的付出都會有所回饋。

《明星志願-星之守護》全新『經紀公司對抗』機制，提升藝人競爭力

每天接通告累累的，最期待的就是下戲后回到充滿溫暖的房間好好休息！只要你將房間布置成完整的主題傢俱，依色系分為戀粉星夢、紫薇幻夢、碧綠戀曲、蜜橙願語，成套后即可獲得收集獎勵、同時還能啟動該主題傢俱的加成效果，包括演技、歌藝、儀態…等；而緊接著到來的溫馨耶誕佳節，特別加開『歡笑佳節藏彩猜雪』小遊戲，只要猜猜五個小雪人中哪個藏有人物公仔，累積成功積分即可兌換耶誕節慶套裝，開心歌頌佳節、洋溢幸福！

《明星志願-星之守護》全新『主題傢俱套裝』，能力加成小幫手

《明星志願-星之守護》『歡笑佳節藏彩猜雪』小遊戲，收集耶誕節慶套裝

《明星志願-星之守護》同步推出改版活動：

壹、仍活躍於演藝圈的資深藝人（12/20-1/15）

只要是2016/11/1前創建的帳號，在2016/11/1至2016/12/19有登入超過1日的玩家、在2016/12/18前角色等級≧12級，都可以至領獎中心領取活躍獎勵，包括寶石與溫泉入浴劑。

貳、新加入の練習生（12/20-1/15）

只要是2016/11/1后創建的新帳號、在2017/1/15前提升角色等級≧12級，即可至領獎中心領取練習生獎勵，給你最實用的行動力與通告速成卡。

參、引退學姐重出江湖（12/20-1/15）

只要是2016/11/1前創建的帳號、角色等級≧12級，在2016/11/1至2016/12/19無登入過的玩家，都可以至領獎中心領取重出江湖獎勵，暖暖補給你寶石與行動力。