▲台灣卡普空於今(21)日喬遷茶會公佈未來計畫。（圖／記者徐浩偉攝.105.12.21）

台灣卡普空於今(21)日舉辦新辦公室喬遷茶會，在會中由社長笹原芳信宣布未來營運計畫，其中《魔物獵人EXPLORE》將於今日正式改版，在2017年1月則會推出女性取向手遊《被囚禁的掌心》繁中版本。另外，會中同時邀請到Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷，率領副領隊浦韋青與當家人氣球星王柏融、王躍霖，以及LamiGirls的Amis與妍言一同出席，共同宣布卡普空將在明年與Lamigo桃猿隊持續合作，推出魔物獵人主題趴活動。

台灣卡普空社長笹原芳信於茶會開始就感謝台灣的玩家對於台灣卡普空的支持與厚愛，並宣佈《魔物獵人EXPLORE》進行改版。另外，在會中也邀請到日文版的營運製作人山本千晶與總監岡野勇樹，特別錄製了一段影片來感謝台灣玩家，同時也由他們正式宣佈，《魔物獵人EXPLORE》即將於12月28日推出「魔法少女小圓」套裝。

除了公佈目前營運遊戲的消息之外，在茶會中也公佈了目前深受到日本女性玩家喜愛的女性向遊戲《被囚禁的掌心》，即將於2017年一月份正式推出繁體中文版。

以往台灣玩家只能在日本的魔物獵人實體活動當中看到的兩隻隨行貓，今天為了台灣卡普空喬遷茶會也特別跨海來到現場，拿著大劍的麒麟裝艾路與手持長槍的栗子艾路在現場逗趣的肢體動作，是今日喬遷茶會的亮點。台灣卡普空表示，未來這兩隻艾路將在12月24、25日於台北三創生活園區現身，玩家可鎖定《魔物獵人EXPLORE》的官方粉絲團。

在台灣卡普空的喬遷茶會中，特別邀請到了中華職棒的人氣球隊Lamigo桃猿隊站台。社長笹原芳信表示在今年四月份Lamigo桃猿隊所舉辦的快打旋風卡迷趴相當的成功，現場的球迷也都相當的熱烈，相當感謝Lamigo桃猿隊的用心。而Lamigo桃猿隊則由領隊劉玠廷則表示，在今年四月的快打旋風卡迷趴是讓球迷相當有記憶度的活動之一，而Lamigo桃猿隊與台灣卡普空都是屬於娛樂事業，結合雙方的優勢並且透過活動合作，一定會帶給玩家與球迷更不一樣的新體驗。

由LamiGirls與人氣球星從11月底起，接力展開了狩獵競賽的「魔物獵人特輯」，今日將由中華職棒首位打出200安的人氣球星王柏融與旅美歸國的投手王躍霖，展開一場壓軸好戲「雙王對決」。