四川冬至吃羊肉 肉價一夜漲5成中央社 (2016-12-21 18:53)
（中央社台北21日電）中國大陸四川成都傳統習俗在冬至會吃羊肉，使肉價水漲船高。成都著名的小關廟羊肉一條街的羊肉售價從昨天1斤（大陸1斤為500公克）人民幣80元（約新台幣368元）漲到120元。
四川在線報導，四川傳統有在冬至這天吃羊肉、喝羊湯驅寒的習俗。四川冬至最道地的羊肉美食則是「簡陽羊肉湯」，而成都小關廟街、三官堂等地則是當地民眾喝羊肉湯的熱門地點。
報導指出，四川當地今年流行「在家」吃羊肉湯，菜市場和外賣的羊肉生意都很好。但多家往年火爆的羊肉餐館，發現今年的客流量驟降，三官堂羊肉一條街的一家餐館老闆更感嘆，今年整體上座率降了3、4成。
此外，去年火爆的電商今年生意也在萎縮，有在網上售賣簡陽羊肉湯的商家表示，今年的生意不及去年一半。1051221
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
3D還原女大學生赤身跳樓前後 曾向家人求助【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》