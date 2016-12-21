（中央社台北21日電）中國大陸四川成都傳統習俗在冬至會吃羊肉，使肉價水漲船高。成都著名的小關廟羊肉一條街的羊肉售價從昨天1斤（大陸1斤為500公克）人民幣80元（約新台幣368元）漲到120元。



四川在線報導，四川傳統有在冬至這天吃羊肉、喝羊湯驅寒的習俗。四川冬至最道地的羊肉美食則是「簡陽羊肉湯」，而成都小關廟街、三官堂等地則是當地民眾喝羊肉湯的熱門地點。



報導指出，四川當地今年流行「在家」吃羊肉湯，菜市場和外賣的羊肉生意都很好。但多家往年火爆的羊肉餐館，發現今年的客流量驟降，三官堂羊肉一條街的一家餐館老闆更感嘆，今年整體上座率降了3、4成。



此外，去年火爆的電商今年生意也在萎縮，有在網上售賣簡陽羊肉湯的商家表示，今年的生意不及去年一半。1051221