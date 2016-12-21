高雄馬拉松練跑 柯世傑分享攻略中央社 (2016-12-21 18:21)
（中央社記者程啟峰高雄21日電）第8屆高雄MIZUNO國際馬拉松明年2月12日將登場，主辦單位今天邀請「高雄一哥」柯世傑等人分享高馬攻略，並公布10條人氣練跑路線，提供跑者賽前備戰資訊，期盼跑者跑出佳績。
主辦單位下午在高雄市體育處召開高馬攻略記者會，邀請柯世傑等人傳授訓練秘笈，並公布「高雄人氣練跑路線大特搜」票選活動前10條人氣練跑路線包括，愛河河畔、澄清湖畔等。
「高雄一哥」柯世傑不但是高雄馬的常客，更於2015年賽事拿下國內選手第1名佳績，他對南部氣候、地形條件格外熟悉，記者會上大方分享自己平時訓練菜單，包括依照馬拉松目標訂出配速進行間歇訓練，快速累積乳酸；用比賽的速度完成15至20K穩定配速跑；核心肌群鍛鍊，用自身的體重加強全身性肌群，以及用可以講話的速度跑完30K的長距離耐力門檻跑等。
他並不藏私分享配速訣竅及相關鍛鍊心得，預祝跑者皆能順利完賽，跑出佳績。
高市教育局長范巽綠表示，明年高雄馬初馬跑者有523人，為讓跑者初次挑戰全馬組就成功攻略高馬，特別邀請鳳山慢跑協會理事長楊明道分享私藏團練路線，讓跑者可量身打造自己的高馬攻略計畫；針對想破個人紀錄，創下佳績的跑者，更邀請柯世傑公布平時訓練菜單。1051221
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