SBL第14季明星賽投票進入最後倒數階段，台啤前鋒朱億宗靠著現場實體票選的高人氣，以總積分3021分超越前隊友、同時也是上季MVP周儀翔，暫時搶下人氣王領先位置。

本次明星賽票選和過往不同，採取不分隊方式進行票選，將在12月25日選出10名先發及10名入選球員，並於12月28日舉行「明星對抗賽選秀會」，由教練團決定分隊名單。

明星賽票選至12月25日為止，網路票數佔總積分40%，實體票數佔總積分60%。本周進場的球迷朋友別忘了至大會攤位為喜愛的球員投下寶貴的一票。

網路投票網址：https://event.get-win.com.tw/sbl/vote.php

目前各位置票數領先的先發球員如下：

中鋒

達欣 布拉（Sim Bhullar） 總積分：1486.2

璞園 戴維斯（Quincy Davis） 總積分：1429.2

前鋒

台啤 朱億宗 總積分：3021

台啤 黃聰翰 總積分：1776.8

台啤 周伯勳 總積分：1502.4

台啤 呂奇旻 總積分：1471.6

後衛

達欣 周儀翔 總積分：2975.4

台啤 蔣淯安 總積分：2509

富邦 林書緯 總積分：1929.6

達欣 張智峰 總積分：1637.2