球后戴資穎返國 受英雄式熱烈歡迎中央社 (2016-12-21 18:13)
（中央社記者卞金峰桃園機場21日電）剛拿下世界羽聯超級系列年終賽冠軍的球后戴資穎今天搭機返國，受到親友英雄式熱烈歡迎，她開心感動，表示回來先休息，要跟媽媽好好聊一聊，也謝謝大家支持相挺。
戴資穎下午搭乘長榮BR62航班自曼谷抵台灣，長榮航空安排獻花慶賀她凱旋歸國，另有贊助的合作金庫、台北市立大學等親友接機，場面盛大。1051221
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