香港人冬至重團圓 要吉要生財中央社 (2016-12-21 17:58)
（中央社台北21日電）在香港過冬至俗稱「冬大過年」，這一天的晚餐須精心烹飪，全家人也都要團聚一起吃飯，俗稱「做冬」。此外，許多港人講求吉利，在這一天要吃諧音「吉」、「生財」的雞肉與生菜。
中新社報導，冬至這一天，許多市場一大早熱鬧非凡，九龍城市場更是擠滿了人，坊間傳言，在這裡也可以看到影視明星、社會名流一同卡位排隊。
市場中，賣雞的攤位往往聚了最多的人，香港人冬至這天吃雞，是要取一個諧音「吉」字，討個好彩頭。市場賣雞攤販說，一年之中，冬至這天的生意通常相當好。
不遠處賣蔬菜的攤位，也面對著排成隊的顧客，蔬菜攤販說，生菜諧音「生財」，節日裡吃更覺得吉利。
報導說，香港人還喜歡在冬至這天「打邊爐」（吃火鍋），往往全家人也要一起吃湯圓。凍肉店負責人黃先生告訴記者，冬至這天，店裡的魚丸、蟹棒、牛肉片會比往日賣得好很多，需要不斷補貨。1051221
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