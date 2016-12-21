（中央社台北21日電）中國大陸黑龍江省哈爾濱市中級人民法院今天一審公開開庭審理吉林省人民政府前副省長谷春立收賄案。檢方指控，谷春立收賄金額逾人民幣4000萬元（約新台幣1.8億元），谷春立則當庭認罪。



大陸央視網報導，哈爾濱市人民檢察院指控，谷春立在2002年至2015年間，利用擔任中共遼寧省瀋陽市鐵西區區委書記、區長、經濟技術開發區管委會主任、鞍山市人民政府市長、中共鞍山市委書記、吉林省人民政府副省長等職務之便，為相關單位和個人在企業發展、項目建設、融資貸款、職務晉升等事項上提供幫助，直接或透過妻子非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合4365.7484萬元。



檢方表示，案發後，谷春立主動交代辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，認罪態度較好，檢舉他人犯罪行為，查證屬實。涉案贓款贓物已全部追繳。



庭審中，檢方出示相關證據，谷春立則當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣布休庭，擇期宣判。1051221