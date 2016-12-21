台聖斷交 陸：一中是不可越的紅線中央社 (2016-12-21 17:46)
（中央社記者尹俊傑北京21日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，只要有國家在「一中」政策問題上發生動搖或有改變，雙方關係一定會受嚴重損害，「這是不可以越的紅線」。
她說，大陸一貫強調「一中」原則，這是大陸與世界上所有國家發展關係的前提和政治基礎，大陸不會為了誰專門凸顯「一中」原則。
華春瑩並說，回顧中國大陸外交史，堅持「一中」原則時，大陸與相關國家發展關係就順利。但只要有國家在「一中」政策問題上發生動搖或有改變，雙方關係一定會受嚴重損害，「這是不可以越的紅線」。
她表示，「一中」原則是大陸和一切國家發展關係的前提和政治基礎，「任何國家都不要試圖挑戰我們在『一個中國』這個原則問題上的底線」。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩會後回應中央社記者提問時作上述表示。
美國總統當選人川普（Donald Trump）2日與總統蔡英文通電話，接著又質疑美國的「一中」政策。聖多美普林西比政府當地時間20日宣布與台灣斷交，華春瑩在記者會上說，這體現對「一中」原則的認同。
被問及北京是否刻意凸顯「一中」原則，華春瑩說，大陸一貫強調「一中」原則，不管是美國還是任何其他國家，「沒有了『一個中國』原則，一切無從談起」。
她表示，「一中」原則是絕對不可以踰越、絕對不可以動搖的。「我們有足夠的決心、足夠的能力捍衛這樣的原則和底線，任何人都不要試圖挑戰。」
華春瑩並說，任何國家只要堅持「一中」政策、對大陸抱有善意，大陸願意在「一中」原則與和平共處五項原則的基礎上和這些國家發展友好合作關係。1051221
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