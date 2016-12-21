西甲「馬德里雙雄」皇家馬德里、馬德里競技因違反FIFA的「U18轉會規定」而被處以1年禁止轉會懲罰，並在9月時上訴FIFA遭到駁回，不過皇馬轉為向國際體育仲裁法庭上訴，今日獲判「刑期減半」。

而皇馬的世仇巴塞隆納曾在2014年因違反同樣規定被FIFA處1年禁轉令，當時巴薩無論上訴FIFA亦或是國際體育仲裁法庭都被駁回，最終只得乖乖按規定服刑，直到2016年1月才順利解禁。

巴薩主席Josep Maria Bartomeu表示將請律師仔細研究比對巴薩與皇馬2件案子的不同之處，調查國際體育仲裁法庭當初駁回巴薩上訴、如今卻將皇馬刑期減半的真實原因，值得一提的是，巴薩、皇馬在此案中委任的律師事務所是同一家。

不過，儘管皇馬獲得了刑期減半，但仍然在官方聲明中表示不滿，抨擊國際體育仲裁法庭「沒有勇氣」將刑期完全撤銷。

「這個判決結果證明FIFA的判決是不公正的，但皇馬對於國際體育仲裁法庭沒有勇氣撤銷所有禁令仍深感遺憾。」皇馬官方聲明。

皇馬原本被FIFA禁止在2017年1月的冬季轉會窗以及7月的夏季轉會窗上進行任何轉會操作，直到2018年1月的冬季轉會窗才解禁，如今刑期減半，意味著2017年7月的夏季轉會窗就能進行轉會操作。

註：FIFA規定只有18歲以上的球員才能轉會，除非滿足以下3個特殊條件：1.該球員雙親的移民原因為「非足球相關」、2.俱樂部雙方皆位於歐盟區或是歐洲經濟區，並且球員年滿16歲、3.該球員住在距離俱樂部100公里以內。