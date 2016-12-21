中華職棒／中信兄弟總教練是誰？ 楊培宏：本周公布NOWnews今日新聞 (2016-12-21 17:34)
中信兄弟已確定將找外籍總教練擔任新總教練，不過領隊楊培宏仍然保密到家，他說「最快預計本周公布。」
中信兄弟今年打出68勝50敗，全年排名戰績第一，全壘打數也是169支破紀錄，火力實在驚人。
但總冠軍賽不敵義大，總教練吳復連被迫下台後，教練團除了丘昌榮打擊教練沒有被釋出外，其他如投手教練廖剛池、跑壘教練陳保宏、林明憲等人都被解職，教練團眼看進行重組期。
而中信兄弟過去隊史從來沒有洋總教練，這將會是中信兄弟正式邁入美式球風的開始，還是直接會讓中信兄弟產生什麼變化？
此外，中信兄弟今天起開始談薪，令人注目的彭政閔與王勝偉是否會留下，還是要看中信兄弟球團如何考慮。
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