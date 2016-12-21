NBA／次節崩盤 林書豪：我們沒有用心！NOWnews今日新聞 (2016-12-21 17:37)
林書豪21日先發出征暴龍，全場拿下12分2籃板4助攻，但籃網在第二節末段被暴龍打出一波17比3攻勢拉開比數，終場以104比116不敵暴龍，苦吞客場10連敗。
苦吞敗仗，林書豪賽後表示：「我們沒有付出應盡的努力去比賽，這永遠都不會是件好事。」
球隊在第二節崩盤，林書豪認為：「我們沒有辦法阻止他們，讓他們予取予求，讓他們在攻防轉換中一次次地屠殺我們，他們不斷站上罰球線、不斷搶下進攻籃板。」
「我們今晚沒有很用心在比賽！」林書豪最後如此表示。
籃網總教練Kenny Atkinson同樣表示自己對於球隊在上半場的表現相當失望，但球員們在下半場有恢復應有的競爭力，這一點值得讚許。
籃網客場10連敗平均失分高達120分，如何在客場加強防守、降低失分將是團隊止敗首要課題。
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