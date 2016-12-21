新北消防廳舍連續獲獎 全國唯一 締造佳績



(中央社訊息服務20161221 17:09:47)由行政院公共工程委員會舉辦之第16屆「公共工程金質獎」於今天頒獎，新北市政府消防局繼去年「瑞亭分隊新建工程」之後再次榮獲金質獎肯定，今年以「樹林中隊暨分隊新建工程」獲得建築類第3級優等成績，更是全國各縣市中唯一獲獎的消防機關。設計監造楊志宏建築師事務所、施工營造廠商穩吉營造股份有限公司等工程團隊，亦同時獲得此等殊榮！



新北市防救災工作重要且複雜，地形環境多變、人口數居冠，高樓建築物、各型工廠集中，新北市政府透過消防廳舍新建計畫，由規劃設計廳舍建築中，提升整體防救災效能。本次獲獎的消防廳舍「樹林中隊暨分隊新建工程」從設計至施工品質管理，主辦機關消防局從根本落實管理，定期召開設計及施工檢討會議，不定期至工地抽查，建立施工團隊群組，即時解決施工障礙，才能使工程如期如質完工。本工程具備抗震、救災、防災、貼心等設計，例如本基地位於軟弱回填層，配置施作基樁工程，增加建物抗震性、善用建築空間結合更有利出勤動線，大大縮短出勤所費時間，利用建築物本體規劃設計提供人員自主訓練場所、設置屋頂發電機房及專用油槽室、設置大容量地下室蓄水池及屋頂水箱等皆是考量到重大災害發生時仍能持續運作之防災功能，將本建築物與消防救災之勤務結合發揮其亟大效能，始獲得各評審委員們的青睞。



全新的消防廳舍展現新北市政府對地方安全的重視，符合使用需求之空間規劃，提升消防人員救災效能，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，實踐「安居、安全、安心」之城市願景。



訊息來源：新北市政府消防局



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