《河北臺北》崑山科大校園首播 導演李念修回母校談電影



(中央社訊息服務20161221 17:07:10)「我想拍下父親的故事」，這一拍就走了15年。《河北臺北》是剪輯師兼編劇李念修首部執導的紀錄長片，描述著出生於中國河北的退役老兵「老李」，在韓戰爆發後成為俘虜，再來到臺灣所經歷的一生。童年到青春期間與父親疏離的情感，卻在拍攝《河北臺北》後，李念修才真正地理解父親那一段無人可說的人生。今（21日）崑山科大舉辦校園首播，李念修親臨該校與學弟妹分享拍攝歷程。



李念修2004年畢業於崑山科大視訊系，七年級生的她年紀輕輕就擁有豐碩的電影幕後工作經歷，全因在就讀大一時便確認未來志向，「知道想要做的事，就要快一點進行。」李念修在大學時期便開始接案，所剪輯的作品多次榮獲金馬獎及電視金鐘獎提名，並獲選為該校101學年度傑出校友。李念修從事剪輯工作已十多年，陸續參與《奇蹟的夏天》、《街舞狂潮》、《逆光飛翔》等影片工作，《街舞狂潮》與《奇蹟的夏天》分別榮獲第43屆與第47屆金馬獎最佳紀錄片。



該次回到母校與學弟妹分享，面對著充滿熱情卻懵懵懂懂的同學，她也叮嚀大家「想當幕後工作者就要有當幕後工作者的覺悟，光環都會在導演或是表演者身上，不能有所怨言，幕後工作者拿掉設計類的專長，就是『服務業』，要能屈能伸，並能配合團隊行動。」現今多數學生都在大學畢業後才探索職業生涯，但李念修認為「有興趣」與「我要做這件事」是兩回事，大學四年就應該要完成興趣探索並確認志向，時間浪費不得。



視訊系主任胡佩芸說明，《河北臺北》榮獲2016年臺北電影節最佳紀錄片、2016亞洲女性影展聯盟國際競賽首獎與2015臺灣國際女性影展競賽首獎，並於2015年山形紀錄片影展、2016年瑞士真實影展與2016年臺灣國際紀錄片影展放映。李念修表示，父親在她讀高中時，一直希望女兒能將他的故事寫成傳記，但李念修踏入視訊系後，決定以影像來敘述父親的一生。



不過，老兵的題材對於年輕人來說非常陌生，老兵參與韓戰的片段，更是找遍歷史課本都不曾見過，她曾在分享會上被學生問到「什麼是平房？」「什麼是眷村？」才發現眷村老兵的歷史對現在的年輕人來說多麼遙遠，對她而言卻又是如此熟悉而親近，但又讓她花了十多年的時間來記錄過去她曾不相信的故事。



「他就是特別的人，所以做什麼事都不奇怪。」曾經排斥向外人介紹特立獨行的父親，李念修在往返臺北與中國河北省，踏上父親走過的路後，終能理解父親的作為，她試圖將自己抽離到旁觀者的角度，不帶個人情緒來說老兵的故事，讓該片在德國海德堡及柏林上映皆座無虛席。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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