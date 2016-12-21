2016第二屆全國Shot cool盃大賽在修平科大舉行中央社 (2016-12-21 16:31)
2016第二屆全國Shot cool盃大賽在修平科大舉行
(中央社訊息服務20161221 16:28:43)2016第二屆全國Shot-cool盃大賽於今天在台中市修平科技大學體育館(崇禮堂)舉行，共有124位選手展現高超的技巧，競逐傳統調酒與花式調酒比賽，吸引許多觀眾欣賞。
2016第二屆全國Shot-cool盃大賽開幕式由修平科技大學副校長鄧作樑及臺中科技大學主任秘書鄭瑞昌共同主持，歡迎各校選手前來參加本次賽事。此次比賽由修平科技大學觀光與遊憩管理系與臺中科技大學休閒事業經營系共同主辦，目的是要提升飲料調製技能及正確飲酒文化，並推廣財政部優質酒品認證制度，以促進觀光發展、產學合作及校際交流，同時鼓勵青年學子，秀出才藝，創意繽紛。本次競賽每位選手準備時間1分鐘，競賽時間5分鐘，主題為「鄉村田園風＋指定酒」。創意發想與成品皆需以【鄉村田園風】為呈現主軸，口感、創意及台風為其評分重點。所有調酒組必須調製4杯，杯子容量不限。評審調酒評分項目有命名、色彩、裝飾、味覺、香味(味覺的協調、基酒的提味、回韻、普及性)、評審主觀(禮儀、清潔感、整體過程、熟練度)、商品價值、時間正確性等，比照國際賽事的規範。比賽組別共分為傳統調酒組與花式調酒組兩大類別，每類別再分為高中職組及大專組，計124位選手參賽，競逐各組優勝。
訊息來源：修平科技大學
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