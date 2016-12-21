民眾發現死亡海龜 海巡協助掩埋中央社 (2016-12-21 16:28)
民眾發現死亡海龜 海巡協助掩埋
(中央社訊息服務20161221 16:27:56)海巡署第八二岸巡大隊20日7時接獲民眾118通報於三仙台灘岸發現死亡海龜，請海巡人員協助處置。
20日上午第八二岸巡大隊接獲民眾報案，發現三仙台灘岸有一隻死亡海龜，海巡人員立即前往現場瞭解狀況，經初步測量該海龜身長約48公分、寬37公分，隨即通報臺東縣政府農業處畜產保育科秘先生，經瞭解表示該海龜品種為保育類綠蠵龜，因無研究價值，故請安檢所人員協助就地掩埋。
第八二岸巡大隊表示，海洋生態保育為本署任務之一，在此呼籲民眾發現有疑似海龜擱淺時可撥打海巡「118」專線，以利海巡人員前往救援。本大隊將賡續致力於海洋生態保育工作，為保護海洋生物盡一份心力。另如遇任何緊急狀況都可通報海巡人員，將第一時間趕赴現場應處。
訊息來源：海巡署
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