2016台灣國展優選張鈞傑: 刻劃平凡事物 描繪歲月痕跡



(中央社訊息服務20161221 16:10:26)張鈞傑以白色的油彩，加上厚塗的肌理與些許複合媒材，描繪斑駁的牆面，大膽搶眼的表現，使得作品《Wall》拿下2016年台灣國展油畫優選。



今年才26歲的張鈞傑，剛從台灣藝術大學美術系畢業，現正準備出國留學進修，對聽障生的他來說實屬難得，證明藝術的世界沒有障礙。



其實張鈞傑的藝術之路走得有點曲折，由於天生聽力障礙影響口語能力，他從小裝戴助聽器，也因此常被同學霸凌，不是被搶東西就是被吐口水，冷嘲熱諷更是家常便飯，他因為受不了被欺負而停止創作，此後有9年沒有再碰畫筆。



直到念聯合大學資訊工程學系大三的時候，偶然翻閱小時候的繪本，被美國抽象畫家Franz Kline畫作的簡潔線條震懾，才發現自己原來最愛的還是繪畫，於是毅然決然休學重考，到畫室惡補一年，接受正規的專業訓練，一年後終進入台灣最高藝術殿堂，從大一開始念起。



重拾畫筆的張鈞傑，比同學還要努力學習，老師分配的作業，他總是比同儕多交兩三倍數量的作品，因此很快就彌補了繪畫世界的空白。他的作品就是很簡單的黑與白，這種無彩的表現方式，將所有的色彩抽離掉，在畫面上呈現比較沉靜的層次。



張鈞傑說，他小時候就喜歡拿畫筆四處塗鴉，繪本、餐桌甚至是牆壁都留有他的傑作，長大後塗鴉習慣改不過來，但也開始臨摹物體，並發展出抽象風格，以黑、白兩色為主體，繪出不規則的線條與形狀。



他從台藝大一年級開始參加校外美展，不但連續兩年獲得台灣國展油畫比賽優選，也連拿兩屆大倉久和大飯店繪畫比賽優選，同時入圍第七屆富邦身心障礙才藝獎及第三屆李建中多元技法創作獎決選，首度參加全國競賽就拿下第二名，近兩年一口氣參加十三項聯展，作品獲臺灣藝術研究院、大倉久和大飯店及私人收藏。



放棄當工程師的機會，一度讓家人不太諒解，但他不後悔再回來畫畫，認為與其終日跟電腦為伍，做著一成不變的事，他更嚮往過自由奔放的日子，更在學習中找到自己的專長抽象畫，最喜歡用黑白對比來釋放內心情感。



談到得獎作品《Wall》，張鈞傑說他的創作理念來自台灣隨處可見的牆壁，主要探討經歷歲月痕跡而殘破不堪的牆壁，作品也在不經意間根據所見而畫下。他說，喜歡單純樸實的東西和平常能見到的事物，越單純的東西反而越難表現出來，隨著時間慢慢沉澱變化的作品，是他未來創作的目標。



他說他的創作理念一直以來都是以樸素為主，灰白色為基調，加上自己的個人情感投入，造就作品的樣子，周遭再平凡不過的樸素事物就是他最大的主題。選擇畫抽象畫是認為抽象是唯一能表達他內心情緒的途徑，抽象畫也能讓他有自由揮灑的空間。



臺灣藝術研究院2017台灣國展油畫比賽報名資訊 初審照片收件日期：2017年3月1日至3月10日 院址：台灣 高雄市鹽埕區四維四路2號3樓 電話：+886-7-5315858 傳真：+886-7-5315151 E-mail：info@artcci.com.tw 比賽詳情與報名表下載：



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訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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