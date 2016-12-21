義守大傳系新突破 全班舉辦「Freeze」攝影展



(中央社訊息服務20161221 15:59:16)「按下快門的瞬間，時間彷彿凍結在那一刻」，義守大學大眾傳播學系修習商業攝影課的全班同學，舉辦「用自己的角度看世界─Freeze攝影展」，展出同學動靜態攝影作品並設置靜態攝影體驗區。



「Freeze」攝影展由全班共同籌劃，曾士杰副教授指導；共有16個團隊展出，每個團隊的小主題各不相同，不僅考驗學生攝影技巧，還有合作企劃等能力。



曾士杰認為大三的學生有足夠的能力去完成一個展覽，期望在籌備過程中，同學別害怕犯錯，且從錯誤中學習經驗，把此展覽當作製作畢業專題的前置作業，「同學不只學習攝影技巧，更能展現創意，不畏懼他人眼光，盡情發揮所學。」



主題「Freeze」是由全班票選選出，大家一致公認，在按下快門的瞬間，時間就像被凍結在那個時刻。



大傳三的總召陳采萱表示，規劃此次展覽不是容易的事，不僅因為班級人數多，需要做工作分配，場地布置更是大家手工繪製完成，大家為相同目標共同努力是一件很棒的事。



學生從不同角度發想作品，以人物、風景、物品等題材為主，但所表達的意念各不相同，創意令人驚艷。「隅；」主題的孫睿瑜表示，作品「栓」其實是宿舍樓頂的鐵桿和鐵鍊，鐵鍊拴住鐵桿，卻拴不住美麗的夕陽；而作品「裂縫」其實只是一個水泥裝置的裂痕，放大來看卻像是山溝的痕跡。



來自香港的劉茁慧，團隊主題為城市之光，她說，「說到夜景，大眾第一個印象多是俯瞰城市車子川流不息或是高樓大廈的絢爛光彩，其實重要的是城市中的每一個人，光才顯得更加溫暖跟燦爛。」



訊息來源：義守大學



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