聚焦雲端資訊印刷技術 崑山科大「印刷科技與資訊論壇」圓滿落幕



(中央社訊息服務20161221 15:58:35)崑山科技大學資訊傳播系多年來與產業磨合經營，循序漸進調整教育目標與課程創新發展，培育資訊管理與多媒體設計人才，並結合印刷關鍵課程，進一步培養具有「雲端資訊印刷技術」的特色專業人力。該系於本月16日將以「建構臺灣資訊與印刷技術工業4.0特色」為題，舉辦「第九屆印刷科技與資訊論壇」。



財團法人印刷工業技術研究中心結合物聯網行銷理念，創新了印刷技術，「第九屆印刷科技與資訊論壇」亦配合中心總經理張世錩主導資訊印刷產業技術方針，邀請具關鍵技術的業界專家與教授，提出印刷科技產業「關鍵技術」、「解決問題」與「品牌特色」的整合方案，務求教學與資訊能落實於印刷生產力 4.0，成為我國印刷資訊科技產業的「精進指標」，使論壇專業講演更具多元智慧。



活動邀請財團法人印刷工業技術研究中心前董事長陳政雄，以「皓首勤學後勁豐」為題，帶來精闢講演，專業技術的部分則安排「AR物聯網技術與印刷電商APP應用」、「色彩管理技術一次到位」、「數位噴墨與媒材應用－成功案例分享」、「色彩管理技術一次到位」與「數位印製特色人才在崑山科大這裡」等專題分享，凸顯印刷新紀元關鍵技術與經營模式，以「簡單化」、「明確化」的指標，聚焦印刷企業經營方向，歡迎政府單位、產業先進、各印刷公會、數位設備廠商、設計公司、紡織公司、陶瓷公司及各學校單位共襄盛舉。



崑山科大資科學院院長陳添智說明，該系以資訊融入產業為發展要務，鼓勵印刷科技產業能提供多元技術，結合生產力需要的專才、加值商機，學生具備立即上生產線的技術與能力，擁有「程式設計能力」、「色彩管理技能」、「操作技術能力」、「網頁製作能力」、「多媒體設計應用」、「雲端科技應用知識」、「電商設計經營」等專業，是我國技職校院中，唯一提供數位印刷產業具有專業技術特色的人才培育搖籃。畢業後能到印刷設計公司 、紡織織品公司、陶瓷公司、多媒材製作設計公司與數位影像公司服務，因多元技術與靈活的職場轉換能力，讓該系學生就業面向擴大，成為資傳系最大特色。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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