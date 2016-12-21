強化學生實戰力 聖約大專案管理認證中心備受肯定



(中央社訊息服務20161221 15:48:03)為維護認證考試品質及證照價值，中華專案管理學會理事長許秀影博士、認證主委張耀鴻博士及專案經理許長煒經理於105年12月16日蒞臨聖約翰科技大學企業管理系（簡稱：聖約大企管系），在企管系許欽嘉主任陪同下進行專案管理認證中心訪視及舉行「敏捷專案管理與創新創業新知分享會」，並拜會艾和昌校長、商管學院楊玲院長，對聖約大企管系推動專案管理相關認證的成效給予高度肯定。



聖約大企管系許欽嘉主任表示，企管系設立的中華專案管理學會認證中心，在105年度至今已有66人次通過PMA專案助理與IPPT智財檢定著作權檢定（初級）證照。且鑒於雲端大數據時代並達到創新創業的成功，除了科技創新之外更需要商業模式和專案管理的創新，因此中華專案管理學會特別安排理事長許秀影博士針對本校教職員辦理「敏捷專案管理與創新創業新知分享會」。



許秀影理事長在「敏捷專案管理與創新創業新知分享會」中，分享如何以敏捷式管理，透過與客戶之間的合作、溝通、創新及以批判性思考來解決問題的方式，加強對於專案進行時的流程控制跟遇到問題的反應速度，在今日企業面臨快速改變的外在環境下求得生存的空間，讓參與本次分享會的教職員，在專案管理方面的知能及反應能力均受益匪淺。



聖約大致力於培養學生實務能力及業界競爭力，透過優良的專案管理認證中心，讓學生於畢業前皆可考取到證照，強化實戰力，達到畢業即就業的目標，並成為企業界愛用人才。



訊息來源：聖約翰科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206288.aspx