動態學習機器人 圍棋小老師海峰棋院登場



(中央社訊息服務20161221 15:46:48)在科技部及國家高速網路中心的支持下，國立臺南大學(NUTN)團隊與日本團隊共同合作開發的電腦圍棋機器人動態黑森林(DyNaDF)圍棋小老師，於今天下午2：30在臺北海峰棋院陪同國小三年級周錡小朋友，正式對弈小學六年級林律安業餘六段，為人工智慧機器人與人類圍棋學習及教育動態評量開創新的里程碑。



動態黑森林圍棋小老師是由臺南大學李健興教授團隊與日本首都大學東京(TMU)久保田(Kubota)教授團隊合作開發，並結合美國臉書(FAIR)黑森林電腦圍棋開源軟體(DarkForest)，邀請紅面棋王周俊勳帶領臺北海峰棋院小棋士共同訓練，倍受矚目。



臺南大學李健興教授指出，臺、日雙方研究團隊結合美國臉書，在紅面棋王周俊勳及職業六段周平強的指導下，成功建置具有動態評量及線上學習特性的電腦圍棋系統，已在今年7月加拿大溫哥華WCCI 2016及8月日本東京的ICIRA 2016國際會議中，邀請紅面棋王周俊勳及日本女流五冠王謝依旻進行表演示範賽，引起國際媒體關注。



今年10月，日本首都大學東京博士班學生碩南親自攜帶兩具日本FujiSoft機器人Palro到臺南大學知識應用暨網路服務研究中心，擔任客座研究機器人，臺日團隊雙方共同合作開發圍棋機器人小老師，並邀請海峰棋院的小棋士擔任小教練，經過近兩個月的合作研發，目前圍棋機器人已完成階段性小老師訓練，並於日前在臺南市政府的記者會中，獲得臺南市教育局局長口頭邀請為榮譽英語學習小老師，將智慧學習機器人導入教學現場。



南大表示，此項跨國研究成果是人工智慧領域的重大貢獻，未來希望能在動態學習評量模式與人工智慧研究結合機器人產業及國際圍棋大賽，開發更多的創新思維與可能方式。



訊息來源：國立台南大學



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