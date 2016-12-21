大葉大學資管系請吃湯圓 樂齡暨長青大學學員暖心又暖胃中央社 (2016-12-21 15:42)
大葉大學資管系請吃湯圓 樂齡暨長青大學學員暖心又暖胃
(中央社訊息服務20161221 15:42:05)在歲末年終之際大葉大學〈Da-Yeh University〉資訊管理學系特藉著冬至吃湯圓的習俗，請學生事先備料搓湯圓並煮好湯圓，在透過教導樂齡暨長青大學電腦進階班學員學習利用手機當ＬＥＤ看板等的服務學習課程時，奉上熱呼呼的湯圓給學員，暖心又暖胃學員都說真貼心。
資訊管理學系主任吳為聖說：「資管系學生近年致力參與教導樂齡長青班學員玩時下最夯的ＦＢ、ＬＩＮＥ等資訊技巧，這次透過冬至煮湯圓活動讓學生在服學習的過程中感受樂齡長青學員的活力與智慧，學習課堂中學不到的知識與經驗，深具學習意義」。
樂齡暨長青大學77歲的學員胡政治說：「今天剛好是入冬最冷的時節，吃到資管系同學親手煮的湯圓覺得心暖胃也暖，學生服務的熱情也讓學員充滿溫馨感受」。
資管大四學生林祐立表示：「以前都是吃媽媽煮好的湯圓，今天換成自己服務別人搓湯圓給長輩吃，在看到大家湯圓吃得開心、也用心學習３Ｃ資訊的過程，從做中學習付出真的是件很快樂的事」。今天的冬至吃湯圓活動，增添了傳統祈求圓滿的心願意義。
訊息來源：大葉大學
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