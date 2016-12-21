元培醫事科技大學學生會與系學會辦理元培聖誕週活動中央社 (2016-12-21 15:35)
元培醫事科技大學學生會與系學會辦理元培聖誕週活動
(中央社訊息服務20161221 15:35:31)元培醫事科技大學生會與各系學會為了讓校園充滿聖誕節氣氛，特別在學校佈置的聖誕樹前舉辦快閃等活動及遊戲，雖然只有中午一個小時時分，但同學們參與感甚濃，校園也呈現出聖誕氣氛。光宇藝術中心今（21）日下午5時至6時范俊逸「想你的夜」演唱會，明（22）日下午5時至8時學生演唱會。
元培醫事科技大學生會會長胡冠均表示，學校佈置的聖誕樹與大遠百的聖誕樹一樣高且美麗，該會即與各系學會也括食科、環衛、生技、醫技、行動科技、餐管、健管、醫放、護理等學會，設計「襪元培聖誕週」週一至週四辦理不一樣的活動，採取快閃式，週一是快閃吉他社表演，週二是快閃熱舞社，今天則是快閃街舞社表演，而後聚集人潮玩遊戲，同時在聖誕樹前照相等。每位同學看到大而美的聖誕樹都會與該樹合影留念。這三天都是下午12時至1時，雖然短短1小時，同學們也玩得不亦樂乎。
明天學生會在晨曦大道佈置聖誕看板，下午5時到8時，在圖書館前布置舞台有學生演唱會及模彩等活動，同時有五輛胖卡攤位共同參與助興，更為熱鬧。
今天下午5時至6時范俊逸「想你的夜」演唱會，並邀請了樂團共襄盛舉。學校校園充滿著聖誕氣氛 。
訊息來源：元培醫事科技大學
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