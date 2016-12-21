聖多美與台斷交 陸：體現認同一中中央社 (2016-12-21 17:50)
中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）21日說，聖多美普林西比政府決定與台灣斷交，體現對「一個中國」原則的認同。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月21日
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