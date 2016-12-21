想開直播聊天，又不想讓別人看素顏，臉書（Facebook）新功能就可以派上用場；外電報導，臉書開始測試串流廣播服務，使用者能在沒有影像狀態下，開啟單向語音播放功能，許多知名廣播公司或出版業者，都已經加入合作。

臉書產品專員Shirley Ip與工程師Bhavana Radhakrishnan貼文表示，有些出版商或傳播者，希望能用語言說故事，而不是影像；臉書「即時廣播」（Live Audio）測試合作伙伴包含英國廣播公司BBC、英國脫口秀廣播電台LBC、知名作家等。

另一方面，貼文同時提到，串流影像需要較大流量，對於網路較不發達頻寬不夠地區，資料遞送較有難度，語音資訊能減少流量，網路比較不穩定區域，可以輕鬆串流語音內容，快速接收訊息。

只要開啟「即時廣播」功能，臉書就會幫忙推播在動態消息，聽眾可以直接留言參與互動，臉書計畫在未來數周，持續加強合作伙伴測試，預計明年能夠在更多區域，開放串流語音服務。