歸還水下探測器 陸專家：考量中美關係中央社 (2016-12-21 17:06)
（中央社記者張淑伶上海2016年12月21日電）中國大陸取走美軍一具水下無人探測器並已在昨天歸還。大陸軍事專家尹卓表示，做法「符合國際慣例」，歸還主因是「基於中美關係大局」及南海的和平穩定。
中國中央電視台21日上午的「新聞直播間」節目中，針對發生於15日到20日間的中國大陸在南海取走美國水下無人探測器事件，軍事專家尹卓表示，事發地點是大陸的「歷史性權利海域，比照國際海洋法公約專屬經濟區的權益」，並稱大陸方面享有管轄權，大陸基於海域安全取走這個裝置並打撈查證，「完全合理合法」。
他說，查證清楚後，如果確定沒有對國家利益造成重大損害或威脅，可以歸還美方，「這是國際慣例」，但若發覺情報收集確實有違背中方利益，「可以扣住不還」，並向美方追索責任。
尹卓說，中國大陸這次歸還水下無人探測器，主要是「基於中美關係大局」，另外也要維持南海的和平穩定，希望美方在南海「尊重中國的核心利益」。他並說，如果中方到其他國家附近海域進行海洋調查，「也會進行報備」。
尹卓表示，他認為這只是件「小事」，美方部分人士的「炒作」只是想藉由南海議題維持對中國大陸軍事及外交的壓力。
不過，有其他專家認為，這次事件是大陸要給美國總統當選人川普的信號。
大陸軍事專欄作家趙楚則告訴中央社記者，中美雙方對此事的處理方式很低調。美國總統歐巴馬只剩一個月左右的任期，是看守政府的狀態，大陸的作為不是針對歐巴馬，而是給未來4年將要執政的川普一個信號，表達中方在南海的堅定立場。
川普本月與總統蔡英文通電話，打破美國外交慣例，後又在接受美國電視台訪問時質疑「一個中國」政策。他多次在推特發文，抱怨大陸在南海軍事上的部署及貿易作為。
有鑑於此，趙楚認為，這次事件發生的時機值得關注，可能是陸方對美國總統當選人川普近日言行的「間接回應」。
對於大陸取走水下無人探測器，有報導引述軍方人士表示，要對此裝置進行「識別」。趙楚認為，按常理來說，應是分析美方在水文探測資料上的關注點，藉此判斷美方未來可能的行動。
不過，他說，沒有證據顯示中方怎麼做。
大陸外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上，被問及中方是否拆解並研究過這個水下無人探測器時表示「有關細節，我不了解」，僅說明已在20日順利將裝置移交美方。
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