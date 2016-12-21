原標題：俄駐土大使案遇刺案：土耳其已抓獲13名嫌疑人

中新網12月21日電 據外媒報導，土耳其安卡拉、伊茲密爾和艾登省抓獲13人，他們被懷疑與俄羅斯駐安卡拉大使安德烈？卡爾洛夫遇害案有關。

此前媒體報導抓獲6名殺害大使的兇手的親屬。據報導，部分被抓者與反對派伊斯蘭傳教士葛蘭的組織有聯繫。安卡拉指控葛蘭7月發動政變。

針對俄羅斯大使安德烈？卡爾洛夫的武裝襲擊12月19日發生於安卡拉的攝影展開幕式上。活動期間，罪犯在俄大使背後向他進行了射擊，導致受致命傷身亡。

據目擊者稱，殺手進入舉辦展覽的房間，他身著西裝與領帶被當作為大使的安保人員。警方最終將其擊斃。俄外交部將該事件認定為恐怖襲擊。